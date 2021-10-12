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18:26 (мск), источник: ТАСС

Минтранс: появление бесплатного общественного транспорта возможно после 2035 года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Реализовать идею о полностью бесплатном общественном транспорте возможно, но после 2035 года. Такое мнение в разговоре с журналистами выразил директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Алексей Бакирей.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в разрабатываемую сейчас транспортную стратегию России до 2035 года не планируется вносить такую цель.

«Пока на данном этапе в проекте этого тезиса нет. Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис», — заявил он.

Как ранее сообщал ТАСС, обсуждавшаяся с прошлого года идея о появлении к 2035 году в России полностью бесплатного общественного транспорта за счет введения платности большинства дорог для личных авто не нашла своего отражения в новой версии первого этапа проекта транспортной стратегии России до 2035 года.

Осенью прошлого года в правительстве РФ рассматривался разработанный Минтрансом проект транспортной стратегии России до 2035 года, в котором предусматривалась возможность перехода к бесплатному общественному транспорту в стране к 2035 году, при условии введения платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях.

Это должно было стимулировать использование транспорта общего пользования и сокращение поездок на личном транспорте в крупных городах.

В июле этого года Минтранс России сообщил, что завершил первый этап формирования транспортной стратегии на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Конкретных предложений по ограничению использования личного автотранспорта новая версия стратегии не содержит. При этом стратегия сохранила цели по развитию общественного транспорта, но введение бесплатности уже не предусматривает.

Но авторы документа все же отмечают, что развитие общественного транспорта в крупных городах с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным.

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