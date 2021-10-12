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20:46 (мск), источник: РБК

В Ростуризме исключили введение ограничений на выезд из страны

В России не будут вводить ограничения для граждан на выезд из страны. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, ее слова приводит «Вестник АТОР».

Источник: Reuters

«Мы не планировали и сейчас не планируем развитие внутреннего туризма за счет введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моем кабинете», — сказала Догузова.

Глава ведомства добавила, что лично она не будет вносить никаких предложений, связанных с ограничениями выезда россиян за рубеж.

Россия постепенно возобновляет авиасообщение с другими странами, ограниченное из-за пандемии коронавируса. Так, с 5 октября Россия решила возобновить авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, а также расширить авиасообщение с Индией, Испанией, Киргизией, ОАЭ, Узбекистаном и Японией. Кроме того, еще с конца сентября разрешены полеты в Ирак, Испанию, Кению и Словакию.

Хотя российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 70 странах. В Евросоюзе препарат еще не одобрен, а некоторые страны Центральной и Западной Европы внесли Россию в красный список, который запрещает въезд туристам.

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