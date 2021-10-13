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02:30 (мск), источник: ТАСС

В Госдепе ожидают, что между США и РФ будет паритет по числу сотрудников посольств

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американская администрация ожидает, что между посольствами РФ и США будет паритет с точки зрения укомплектованности кадрами, стороны намерены продолжить консультации по этому вопросу. С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Источник: AFP 2021

Ему был задан вопрос о том, как США могут ответить на предложение Москвы обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США. «Мы оставим дипломатию таким людям, как заместитель [госсекретаря США по политическим делам Виктория] Нуланд и другим, кто будет этим заниматься», — сказал Прайс. Вместе с тем он подчеркнул: «Наша позиция относительно укомплектованности нашей [дипломатической] миссии кадрами остается твердой. Мы ожидаем паритета относительно численности персонала, мы ожидаем взаимности в вопросе виз».

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«Для достижения приемлемых договоренностей, чего мы и добиваемся, российская сторона должна проявить справедливость и гибкость. Поэтому мы договорились о еще одном раунде переговоров, — сказал он. — Мы надеемся, что продолжение диалога позволит найти решение, чтобы наша миссия в Москве смогла продолжить нормальную работу. Я ожидаю, что дальнейшие консультации будут проводиться на более низком уровне, возможно на уровне заместителей помощников госсекретаря, но мы надеемся, что эти переговоры смогут принести результаты, поскольку хотим, чтобы каналы связи с Москвой были открытыми».

«Мы считаем, что в полной мере укомплектованное или в достаточной мере укомплектованное посольство в Москве важно с точки зрения нашей цели — обеспечения свободного поступление информации для ответственного поддержания двусторонних отношений с Москвой», — сказал глава пресс-службы Госдепартамента.

Прайс не ответил однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США. Он констатировал, что США «хотят и нуждаются в дипломатическом взаимодействии на ряде уровней с правительством в Москве».

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