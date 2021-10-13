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03:34 (мск), источник: РБК

В конгрессе США одобрили повышение лимита госдолга ради избежания дефолта

Мера будет временной. Теперь законопроект должен одобрить Байден. Если вопрос не решится до 18 октября, стране может грозить дефолт, предупреждал Минфин США.

Палата представителей США одобрила временное повышение разрешенного уровня госдолга, сообщил Reuters. Эта мера позволит стране избежать теоретической возможности дефолта по государственным обязательствам.

Допустимый уровень заимствований решено повысить на $480 млрд, сейчас разрешенный размер госдолга составляет $28,4 трлн.

Это, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы правительства до 3 декабря.

На прошлой неделе законопроект одобрил сенат США. Теперь его должен подписать президент США Джо Байден. Ожидается, что он утвердит документ на этой неделе, пишет Reuters.

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Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что если вопрос с допустимым размером госдолга не будет решен до 18 октября, стране может грозить дефолт, поскольку она исчерпает резервы для выполнения своих обязательств.

Таким образом, демократы и республиканцы договорились о потолке госдолга на два месяца. Однако решение лишь временное: в случае одобрения Байдена вопрос будет отложен до декабря.

Договоренности предшествовали споры между двумя партиями, продолжавшиеся несколько недель. Против повышения лимита госдолга США выступали республиканцы. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга.

В частности, демократы, у которых большинство в нижней палате, работают над масштабным десятилетним бюджетным проектом, который предусматривает большие бюджетные траты на меры поддержки. Кроме того, документ предполагает повышение налогов для состоятельных американцев, вопреки налоговой реформе, проведенной республиканцами во главе с Дональдом Трампом в 2017 году.

Виктория Полякова

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