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12:06 (мск), источник: ТАСС

Лавров: США прямо запрещают Санду говорить о стремлении развивать отношения с Россией

Глава МИД РФ выразил надежду, что Молдавия «будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне».

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. США и Евросоюз оказывают беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Молдавии, прямо запрещая президенту республики Майе Санду говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Россией. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

«Мы выступаем в поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Молдавии — исторически близкой нам страны. С уважением относимся к итогам состоявшихся в июле парламентских выборов. Глубокое беспокойство вызывает беспрецедентный характер вмешательства со стороны Вашингтона и Брюсселя во внутриполитические процессы в республике, когда президенту этой страны прямо запрещают даже говорить о стремлении иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Надеемся, что Кишинев будет в состоянии действовать самостоятельно без подсказок извне», — отметил министр.

В 2020 году Санду победила на президентских выборах в Молдавии и добилась проведения досрочных выборов в парламент в июле 2021 года, победу на которых одержала поддерживающая ее Партия действия и солидарности.

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