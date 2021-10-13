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13:56 (мск), источник: РБК

Поклонская назвала честью, а не ссылкой назначение послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская заявила РБК, что для нее назначение чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде — «большая радость, честь и гордость». Экс-депутат Госдумы отметила, что уже давно хотела работать по дипломатической линии.

Источник: РИА "Новости"

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, которую президент Владимир Путин сегодня назначил послом в Кабо-Верде, рассказала РБК, что рада новой должности.

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«Для меня это назначение является долгожданным, является большой честью и ответственностью перед страной. Пока в планах добраться до страны пребывания, там осмотреться, познакомиться», — заявила она.

Поклонская отказалась говорить, чьей инициативой было ее назначение на пост посла, поскольку считает это не совсем уместным. «Моя инициатива состоит в том, что я хочу работать по дипломатической линии. Для этого я обучалась в дипакадемии, написала магистерскую диссертацию, прошла стажировку в Министерстве иностранных дел. Мне нравится эта работа. Я обещаю достойно выполнять свой долг и представлять свою страну в прекрасном государстве Кабо-Верде», — добавила она.

Экс-депутат отметила, что добивалась этого назначения и считает странным, что кому-то оно может показаться ссылкой.

Я училась и учусь и очень рада этому назначению. Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо — это ссылка, то для меня это странно. Это извращенный вкус какой-то. Но люди разные бывают. Для меня это большая радость, честь и гордость. 
Наталья Поклонская

Она отметила, что, узнав о будущем назначении, начала собирать информацию о стране. «Я знакомилась со страной заочно. Я знаю, что это прекрасная страна, что там добрые и трудолюбивые люди, что это дружественная страна и необходимо укреплять наши добрые отношения, российско-кабо-вердянские», — заключила она.

О том, что Поклонская станет послом в Кабо-Верде, еще в августе говорили источники РБК. Собеседник, близкий к Кремлю, отмечал, что из-за экстравагантных заявлений и не вполне системного поведения ее не хотели видеть в нижней палате парламента ни администрация президента, ни «Единая Россия», ни руководство Крыма.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 год занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Кроме того, входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Любовь Порываева

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