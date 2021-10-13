Нуланд назвала переговоры с Козаком и Ушаковым «продуктивными и полезными»

«Очень продуктивные», — сказала она, выходя из здания администрации президента. «Очень полезные», — сказала она позднее.
Господин Козак также прокомментировал итоги встречи. В комментарии Кремля, поступившем в «Ъ», говорится, что «состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины». Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования остаются Минские соглашения. Также они договорились о продолжении взаимных консультаций.
Визит Виктории Нуланд в Россию продлился с 11 по 13 октября. Во вторник она встретилась с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Господин Рябков по итогам встречи заявил, что США не прислушиваются к требованиям России, и большого прогресса двум странам достичь не удалось. В то же время госдепартамент назвал переговоры госпожи Нуланд в Москве «конструктивными».