Путин призвал Европу не перекладывать рост цен на газ «с больной головы на здоровую»

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры.
Владимир Путинпрезидент РФ
По его словам, европейские страны «просто прикрывают свои собственные ошибки».
Кроме Путина, с приветственным словом к участникам пленарного заседания с видеообращением обратился президент Анголы Жоау Лоуренсу. Также в мероприятии принимают участие председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс, председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, председатель, главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуяннезаплан.
Ранее Еврокомиссия объяснила повышение цен на электроэнергию в первую очередь мировым спросом на газ, который стремительно растет по мере восстановления экономики. По данным ЕК, стабилизация цен на энергию ожидается к апрелю. Еврокомиссия также заявляла, что поставки газа из России в ЕС в последнее время были ниже ожиданий, поскольку «Газпром» выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок.
На прошлой неделе цена на газ в Европе достигла исторической отметки — она поднималась выше $1900 за 1 тыс. кубометров.