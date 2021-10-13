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15:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин призвал Европу не перекладывать рост цен на газ «с больной головы на здоровую»

Рост цен на газ является следствием дефицита электроэнергии, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. По его словам, после прошлой зимы многие европейские страны не стали восполнять запасы газа перед новым сезоном, понадеялись на спотовые поставки и тем самым ускорили рост цен.

Источник: Reuters
Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры.
Владимир Путин
президент РФ

По его словам, европейские страны «просто прикрывают свои собственные ошибки».

Кроме Путина, с приветственным словом к участникам пленарного заседания с видеообращением обратился президент Анголы Жоау Лоуренсу. Также в мероприятии принимают участие председатель совета директоров, главный исполнительный директор Exxon Mobil Corporation Даррен Вудс, председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, председатель, главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуяннезаплан.

Ранее Еврокомиссия объяснила повышение цен на электроэнергию в первую очередь мировым спросом на газ, который стремительно растет по мере восстановления экономики. По данным ЕК, стабилизация цен на энергию ожидается к апрелю. Еврокомиссия также заявляла, что поставки газа из России в ЕС в последнее время были ниже ожиданий, поскольку «Газпром» выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок.

На прошлой неделе цена на газ в Европе достигла исторической отметки — она поднималась выше $1900 за 1 тыс. кубометров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Газовый кризис в Европе
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