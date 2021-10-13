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17:21 (мск), источник: BBC News Русская служба

Железные кулаки Пхеньяна. Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну, на что способен

Битое стекло, бетонные плиты и кирпичи. На военной выставке лидеру КНДР продемонстрировали мощь спецназа.

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На военной выставке лидеру КНДР Ким Чен Ыну, пообещавшему создать «непобедимую армию», продемонстрировали мощь спецназа. Военные пробивали головой бетонные блоки, гнули шеями железные прутья и лежали на стекле.

Военные парады и смотры в КНДР участились на фоне сообщений о голоде и глубоком кризисе в экономике страны.

Наблюдатели утверждают, что мощь армии демонстрируют для поднятия духа обнищавшего населения. А Ким Чен Ын в своих речах всегда подчеркивает, что военный арсенал необходим для сдерживания врагов Северной Кореи.

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