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17:56 (мск), источник: Газета.Ру

Путин оценил возможность объявления Муратова иностранным агентом

Главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов, получивший в этом году Нобелевскую премию мира, не будет объявлен иностранным агентом, если для этого не будет оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Если он не нарушит российский закон и он не даст повода, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит этого не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит он пойдет на это сознательно для того, чтобы привлечь к себе внимание или для каких-то других соображений», — пояснил Путин.

Президент также подчеркнул, что «нужно исполнять российские законы» вне зависимости от заслуг.

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При этом Путин осудил преследование журналистов, говоря, что это «ненормально».

«Кстати говоря, если мы возьмем количество погибших журналистов, количество пострадавших журналистов по миру, посмотрите, где и что происходит в мире. Россия, к сожалению, не единственная страна, где это происходит», — сказал президент.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейнпояснил, что иноагентами признают журналистов, получающих средства из иностранных источников на общественно-политическую деятельность. В то время как Нобелевскую премию Муратов собирается передать в фонд помощи больным детям.

Сам нобелевский лауреат отмечал, что «у государства есть иммунитет на глупость».

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным премии мира — до этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

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