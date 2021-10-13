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18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Гордон призвал Украину не вступать в Евросоюз

Украинский журналист Дмитрий Гордон призвал республику не вступать в Европейский союз (ЕС), который, по его мнению, обречен.

Источник: AP 2021

Его интервью телеканалу «Украина 24» доступно на YouTube.

По словам Гордона, еще в 2011 году советский диссидент и писатель Владимир Буковский говорил ему, что Украине не нужно стремиться в ЕС, поскольку это «ненужное образование», которое распадется, как распался СССР и все большие империи. Журналист отметил, что пару лет назад понял, что Буковский был совершенно прав.

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«Евросоюз обречен, мне кажется, и Украине туда вступать не надо», — заявил Гордон.

Он утверждает, что ЕС — «искусственное образование», которое объединяет слишком разные народы и правительства. Например, Германия «любит работать и производит продукт», а Греция — нет, считает Гордон. Правительства же Чехии, Венгрии и Сербии (последняя не является членом ЕС — прим. «Ленты.ру») «дружат с Путиным».

По мнению журналиста, Украина должна быть нейтральной страной, как Швейцария и Финляндия, но при этом вступить в НАТО, поскольку Североатлантический альянс «дает зонтик безопасности». «Против НАТО я бы, конечно, не возражал. Я об этом мечтал бы. А Евросоюз — мне кажется, этот разговор надо оставить», — заключил Гордон.

При прошлом президенте Украины Петре Порошенко курс на вступление в НАТО и ЕС был закреплен в конституции страны.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Согласно результатам социологического исследования, проведенного центром «Социс», в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в ЕС «за» проголосовали бы 61,4 процента украинцев, «против» — 26,4 процента.

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