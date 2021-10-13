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13 октября, источник: Коммерсантъ

Саакашвили объяснил свое возвращение в Грузию безграничной тоской

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о причинах своего возвращения на родину. По его словам, он поступил так из-за чувства тоски. Экс-президент был задержан в начале октября.

Источник: Reuters

«Это была непреодолимая, безграничная тоска», — написал Саакашвили телеканалу «Мтавари архи» в ответ на вопрос о причине возвращения.

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«Когда я смотрю на демократию, геополитику, разрушение внутренних институтов, думаю, что мы переходили черту невозврата», — добавил он.

Экс-президент рассказал, что за четыре дня тайного нахождения в Грузии посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути. Он также побывал в нескольких местах в регионе Самегрело и ел хачапури на Рикотском перевале.

«В Тбилиси же заказал доставку хинкали, но до задержания смог съесть только один хинкали», — написал политик.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них вынесен приговор: по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и о вооруженном нападении на депутата Валерия Гелашвили (три и шесть лет лишения свободы соответственно).

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