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01:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоруссия перестала принимать высланных из ЕС мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке соглашения с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Документ вступает в силу сегодня, 14 октября. Его подготовили в рамках ответных мер на недружественные действия ЕС в отношении Белоруссии.

Источник: AP 2021

Реадмиссия — согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.

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«Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в г. Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в документе.

В соглашении определен механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания.

Ранее власти Литвы, Латвии и Польши объявили режим ЧС из-за наплыва мигрантов с белорусской территории. Литовский парламент одобрил идею строительства на литовско-белорусской границе четырехметрового забора с колючей проволокой. В Латвии не исключили установку временного забора из колючей проволоки. О намерении построить 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов также объявили власти Польши.

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