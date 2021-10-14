Белоруссия перестала принимать высланных из ЕС мигрантов

Реадмиссия — согласие государства на прием обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства.
«Приостановить действие соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в г. Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в документе.
В соглашении определен механизм передачи, принятия и возврата лиц, которые нарушили условия въезда, пребывания и проживания.
Ранее власти Литвы, Латвии и Польши объявили режим ЧС из-за наплыва мигрантов с белорусской территории. Литовский парламент одобрил идею строительства на литовско-белорусской границе четырехметрового забора с колючей проволокой. В Латвии не исключили установку временного забора из колючей проволоки. О намерении построить 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией из-за наплыва мигрантов также объявили власти Польши.