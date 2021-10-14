Путин: США подрывают позиции доллара как мировой валюты

Путин сказал об этом в интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл по окончании пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. А они это делают, так как препятствуют расчетам в долларах за санкционную продукцию. Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», — сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.
По мнению российского президента, когда другие страны видят, «что происходит», они начинают сокращать свои долларовые авуары.
«Он (доллар.— “Ъ”) подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчётов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару», — добавил Владимир Путин.
Он также прокомментировал перспективы расчетов в криптовалюте.
Криптовалюта пока ничем не обеспечена. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить.
Владимир Путинпрезидент России
Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя» состоялось вчера, 13 октября.