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06:45 (мск), источник: Газета.Ру

США призвали Россию убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты

Россия должна убрать из Европы ракеты, которые нарушают, как считают в Вашингтоне, ДРСМД. Об этом заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт, сообщает РИА «Новости».

Источник: AP 2021

Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация президента США Джо Байдена оценивает инициативу Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.

«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — сказал Эберхардт.

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В начале 2019 года США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. В Москве обвинения отвергли. Соглашение перестало действовать 2 августа того же года.

Ранее и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил о том, что Россия призывает страны НАТО откликнуться на призыв Москвы и ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

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