Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 октябряОткрытие Мариинского театра, публикация книги о Винни Пухе, создание МГИМО и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
10:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Интервью Владимира Путина CNBC. Главное

После выступления на Российской энергетической неделе президент Владимир Путин дал интервью журналистке телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Он ответил на вопросы о преемнике, об уходе от расчетов в долларе, мировом энергорынке и доходах россиян.

Источник: РИА "Новости"

О преемнике

Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее.

Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято.
Владимир Путин
президент России

Об уходе от доллара и санкциях

Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента. Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах.

Когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом. И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт.

США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам.
Владимир Путин
президент России

О подрыве доллара в качестве мировой резервной валюты

Объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается. Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару.

О госдолге США

Впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к валюте. Потому что все же задаются вопросом: а что дальше?

Что экономические власти Штатов будут делать с этим колоссальным долгом? Что будут делать, проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость? С долгом-то что делать?
Владимир Путин
президент России

Об отношениях с Саудовской Аравией и ОАЭ на мировом энергетическом рынке

Мы спорим друг с другом, отстаиваем свои позиции, но находим, до сих пор находили сбалансированные, приемлемые для всех сторон решения. И наши партнеры, хотя, казалось бы, они лидеры в углеводородах, в добыче и продаже нефти, все-таки они строят планы и по «зеленой» энергетике, что, на первый взгляд, выглядит очень странно, но это реально происходит в жизни. Мы с ними говорим о возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии. Я думаю, что это очень перспективное направление нашего сотрудничества в будущем.

Новость
Россия вышла на третье место по добыче биткоина после запрета майнинга в Китае

О перспективах криптовалюты

Криптовалюта пока ничем не обеспечена. Она имеет место на существование и как средство расчета может использоваться, конечно, да, но торговля нефтью, скажем, или другими первичными материалами и источниками энергии — все-таки пока, мне кажется, об этом рановато говорить.

О создании AUKUS

Создание каких-то блоков, в том числе и того, о котором Вы упомянули, США—Великобритания—Австралия, безусловно, подрывает региональную стабильность, потому что, на мой взгляд, дружить между собой — это хорошо, но «дружить против кого-то» — это плохо. Это подрывает стабильность, о которой мы все говорим и о которой мы все заботимся.

О самой серьезной проблеме сегодняшнего дня

Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, — это подъем доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами. Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение ее качества. Это долгосрочная задача.

Об условиях содержания Алексея Навального

Не самые лучшие условия, но он не один такой. Кроме него есть и другие люди, которые также нарушили российские законы, и мы никого не собираемся ставить в какие-то эксклюзивные условия, в том числе и тех, кто прикрывается политической деятельностью.

 «США и их союзники всюду оставляли за собой хаос»
ГИБДД открывает охоту на призраков
Ученые определили длительность иммунитета у переболевших COVID
Польша захотела переписать Договор о Евросоюзе
В России изменят подход к расчету полной стоимости кредита
США призвали Россию убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты
Граждан могут лишить права выбирать управляющую домом компанию
Екатеринбург накрыло смогом от тлеющего торфяника
Gnezdo.ru
60-летние женщины в СССР и сегодня. Такая разница
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 426
Оказывается не все женщины женщины. 242
Кого обменяли на Нуланд? 230
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 154
Кино
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом Обычно подтянутый актер появился на публике с заметно округлившимся лицом
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Дети
Российский подросток сбежал из дома и три дня жил в торговом центре Ребенка искали трое суток
Леди
Как сложилась судьба женщин Прохора Шаляпина Смогли ли бывшие пассии скандального артиста построить карьеру и найти новую любовь?
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь