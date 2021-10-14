Захарова прокомментировала заявления премьера Японии по Курилам

Так прокомментировала слова японского политика на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения», — заявила дипломат.
12 октября Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах во время дебатов в парламенте страны. При этом, по словам японского премьера, правительство нацелено заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему территориальной принадлежности» Курильских островов.