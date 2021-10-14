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10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова прокомментировала заявления премьера Японии по Курилам

Ультиматумы нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио отказывается заключать мирный договор с Москвой без урегулирования территориального спора по Курилам, отдаляют возможность его заключения.

Источник: AP 2021

Так прокомментировала слова японского политика на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения», — заявила дипломат.

12 октября Кисида заявил о суверенитете Токио на Южных Курилах во время дебатов в парламенте страны. При этом, по словам японского премьера, правительство нацелено заключить мирный договор с Россией и «разрешить проблему территориальной принадлежности» Курильских островов.

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