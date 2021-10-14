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11:20 (мск), источник: Ведомости

В МИДе сообщили о приезде талибов в Москву на следующей неделе

МИД анонсировал приезд делегации «Талибана» (признан террористическим и запрещен в России) в Москву для участия в переговорах по Афганистану.

Источник: РИА "Новости"

«На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании московского формата», — сказала представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 14 октября. Ее слова приводит «Интерфакс».

Захарова также выразила обеспокоенность активизацией террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) (запрещено в России) в Афганистане. «Мы рассчитываем, что слова новых кабульских властей об их возможности справиться с ИГИЛ в одиночку, без внешней поддержки, получат практическое воплощение», — отметила дипломат.

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Ранее сегодня пресс-секретарь МИД талибов Абдул Кахар Балхи сообщил, что делегация «Талибана» во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел отбыла в Анкару. По его словам, представители талибов посетят Турцию по официальному приглашению министра иностранных дел страны Мевлюта Чавушоглу.

На прошлой неделе спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия пригласила талибов принять участие во встрече «московского формата» по Афганистану 20 октября. На мероприятие также приглашены представители Китая, Ирана, Пакистана и Индии. Талибы пока публично не подтверждали свое участие.

Исламистское движение установило контроль над большей частью Афганистана в августе после вывода из страны вооруженных сил США. Движение признано в России террористическим с 2003 г., однако представители политического крыла группировки ранее уже нанесли несколько визитов в Москву, в том числе в июле и в январе 2021 г., в мае 2019-го и ноябре 2018-го. Правительство талибов, состав которого был обнародован 7 сентября, официально не признано ни одним из государств мира.

Предстоящий визит состоится на фоне активизации противостояния между талибами и ИГ. Джихадисты устроили теракт в шиитской мечети на севере Афганистана 8 октября, в результате которого погибли 46 человек и не менее 140 получили ранения, и еще одно нападение на мечеть в Кабуле 3 октября (тогда погибли пять мирных жителей). В августе «ИГ» взяло ответственность за теракт 26 августа в аэропорту Кабула, который унес жизни 13 американских морских пехотинцев и десятков мирных жителей, а также серию смертоносных взрывов в афганской столице.

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