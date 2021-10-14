Япония отказала в статусе беженца приплывшему с Курил россиянину

Мужчина подал апелляцию, поэтому пока депортирован не был. По словам собеседника агентства, на время рассмотрения документа россиянин был временно выпущен из центра содержания миграционной службы. При этом где сейчас находится Нокард не сообщается.
Сообщения о том, что гражданин России приплыл с российского острова Курильской гряды Кунашира на северный японский остров Хоккайдо якобы для подачи прошения о предоставлении убежища, появились 21 августа.
Личность мужчины удалось установить, речь идет о Ваасе Фениксе Нокарде. В посольстве РФ в Японии 23 августа заявили, что продолжают добиваться допуска дипломатов к россиянину. Позже, 25 августа, в ходе обследования береговой линии вдоль поселка Сибецу, полиция обнаружила в кустах гидрокостюм и некоторые другие вещи, которые, как считается, могут принадлежать россиянину.
При этом очевидец рассказал, что человек, заявивший, что якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо, выглядел сухим, когда впервые был замечен в поселке Накасибецу 19 августа.
В администрации Южно-Курильского городского округа пояснили, что три года назад Нокард поселился на Курилах в заброшенном доме. Однако 17 августа он исчез. В селе Дубовое тогда предположили, что он пропал. При осмотре его квартиры были обнаружены плакаты Японии.
Сообщалось также, что раньше мужчина жил на Урале, а затем получил «дальневосточный гектар» на Кунашире. Ему 40 лет, он, по словам очевидцев, всегда был замкнутым и немногословным.