Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 октябряОткрытие Мариинского театра, публикация книги о Винни Пухе, создание МГИМО и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
16:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров и Макей обсудили ситуацию с российскими СМИ в Белоруссии

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили ситуацию с российскими СМИ в республике. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Лавров ответил на вопрос журналистов, обсуждался ли с вопрос о положении российской прессы в Белоруссии, в частности, «Комсомольской правды». «Вопрос этот обсуждался. Я разговаривал в очередной раз с моим коллегой, министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем», — сказал глава российского МИД.

Читайте также
Гордон призвал Украину не вступать в Евросоюз

По словам Лаврова, у них с Макеем «есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Белоруссии и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях». Некоторые идеи будут реализованы в ближайшее время, добавил он.

Накануне суд в Минске оставил под арестом журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Он обвиняется в разжигании вражды и оскорблении представителя власти. Можейко арестовали из-за статьи о программисте Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника КГБ, штурмовавшего его квартиру.

Сайт kp.by был заблокировал белорусскими властями. «Комсомольская правда» закрыла свое представительство в Минске ЗАО «БелКП-ПРЕСС». Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин назвал обвинения в адрес Можейко абсурдными.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В ноябре россиян ждут четырехдневные выходные
Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию Александра Серова
Песков назвал условие перехода к чрезвычайным мерам против COVID
Крупнейшая итальянская авиакомпания прекратит существование
В России новые рекорды по количеству смертей и заболевших COVID
Выявлена схема по массовому обману россиян через свидания
На территории завода в Алтайском крае заметили медведей
В Японии проснулся вулкан Суваноседзима
Британский королевский двор «признал» Крым российским
Здоровье
Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание Сейчас ее заболевание в ремиссии.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Авто
У «Тигуана» в России появится еще один конкурент из Поднебесной Компания FAW в декабре начнет продавать в нашей стране анонсированный ранее стильный компактный кроссовер c мощным турбомотором
Кино
Бузова заявила, что снялась в Голливуде Звезда пока не стала раскрывать подробности своих съемок в голливудском фильме
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Gnezdo.ru
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Зеленский решил судьбу Крыма
Эти женщины самые коварные
Леди
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой Участник российских телешоу опубликовал в инстаграме свидетельство о разводе
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь