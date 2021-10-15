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 Интервью Владимира Путина CNBC. Главное Он ответил на вопросы о преемнике, об уходе от расчетов в долларе, мировом энергорынке и доходах россиян
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01:21 (мск), источник: РБК

В Госдепе призвали Россию обеспечить энергобезопасность Европы

России следует сделать больше для обеспечения энергобезопасности Европы. Об этом на встрече с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, сообщается на сайте Госдепартамента.

Источник: Reuters

Шерман назвала встречу с Оверчуком продуктивной.

«США будут продолжать работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией, призывая к более решительным действиям в части борьбы с изменениями климата и обеспечения энергетической безопасности Европы», — написала она в Twitter.

7 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у России «есть опыт использования энергетики в качестве инструмента принуждения, в качестве политического оружия». Он добавил, что США готовы сотрудничать с Европой для обеспечения того, чтобы поставки газа соответствовали растущему спросу, и для предотвращения кризиса. В Кремле и российском МИДе обвинения в использовании поставок газа в качестве инструмента для давления отвергли.

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Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на два источника, что в условия энергетического кризиса Россия хочет добиться от Евросоюза перехода от спотовых контрактов к долгосрочным. О заинтересованности Москвы в долгосрочных контрактах говорил президент Владимир Путин, отмечая, что что такая формула обеспечивает большую стабильность и выгодна для поставщика и потребителя.

Одна из последних таких договоренностей была заключена с Венгрией. 27 сентября «Газпром» и венгерская энергетическая группа MVM подписали соглашение, которое предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в течение 15 лет. Договор вызвал резкую критику со стороны Украины в связи с тем, что при поставках газа в Венгрию не будет задействован украинский маршрут транзита — газ будет идти через Сербию и Австрию. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что договор не нарушает европейское законодательство.

14 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии форума «Российская энергетическая неделя», заявил, что Будапешт принял решение о поставках газа не через Украину в интересах своей энергетической безопасности. «Маршрут через Украину требует серьезной реконструкции ГТС, которая не проводится», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В начале октября Путин заявлял, что в 2021 году «Газпром» превысит свои обязательства по поставкам газа через Украину. За девять месяцев компания уже увеличила прокачку газа на 8% (от обязательств по контракту 2019 года, которые составляют 40 млрд куб. м в год). При этом президент отметил, что еще больше наращивать поставки для газовой компании невыгодно.

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