В Госдепе призвали Россию обеспечить энергобезопасность Европы

Шерман назвала встречу с Оверчуком продуктивной.
«США будут продолжать работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией, призывая к более решительным действиям в части борьбы с изменениями климата и обеспечения энергетической безопасности Европы», — написала она в Twitter.
7 октября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что у России «есть опыт использования энергетики в качестве инструмента принуждения, в качестве политического оружия». Он добавил, что США готовы сотрудничать с Европой для обеспечения того, чтобы поставки газа соответствовали растущему спросу, и для предотвращения кризиса. В Кремле и российском МИДе обвинения в использовании поставок газа в качестве инструмента для давления отвергли.
Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на два источника, что в условия энергетического кризиса Россия хочет добиться от Евросоюза перехода от спотовых контрактов к долгосрочным. О заинтересованности Москвы в долгосрочных контрактах говорил президент Владимир Путин, отмечая, что что такая формула обеспечивает большую стабильность и выгодна для поставщика и потребителя.
Одна из последних таких договоренностей была заключена с Венгрией. 27 сентября «Газпром» и венгерская энергетическая группа MVM подписали соглашение, которое предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год в течение 15 лет. Договор вызвал резкую критику со стороны Украины в связи с тем, что при поставках газа в Венгрию не будет задействован украинский маршрут транзита — газ будет идти через Сербию и Австрию. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что договор не нарушает европейское законодательство.
14 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на сессии форума «Российская энергетическая неделя», заявил, что Будапешт принял решение о поставках газа не через Украину в интересах своей энергетической безопасности. «Маршрут через Украину требует серьезной реконструкции ГТС, которая не проводится», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В начале октября Путин заявлял, что в 2021 году «Газпром» превысит свои обязательства по поставкам газа через Украину. За девять месяцев компания уже увеличила прокачку газа на 8% (от обязательств по контракту 2019 года, которые составляют 40 млрд куб. м в год). При этом президент отметил, что еще больше наращивать поставки для газовой компании невыгодно.