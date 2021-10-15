Украина получит от Британии ракетное вооружение и военные корабли

«В ближайшее время будут приобретены два действующих корабля [тральщики]. Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины, — отметил дипломат. — Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, <…> соответствуют всем стандартам НАТО». По его словам, Украина также получит «ракетное вооружение», что поможет стране значительно усилить свою военно-морскую мощь.
Кроме того, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. «Будет начато строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Великобритании», — сказал посол.
Пристайко напомнил, что в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланирована работа по строительству двух военно-морских баз. «Это будет два абсолютно новых порта, которых так не хватает нашим вооруженным силам и нашему флоту», — отметил он. «Это первые две базы, которые будут построены. Есть проекты, есть британская компания, которая будет интегратором этого проекта, работы уже начались», — сообщил он, уточнив, что для оплаты работ Украина будет использовать кредитные средства.
По словам дипломата, в новых портах будут базироваться войска, проходить тренировки, а также будет жить персонал с семьями. Базы будут построены по стандартам НАТО, заверил посол. «Одна база будет на Азовском море, другая — на Черном», — уточнил он. «Нам много что нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Черном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнеров и друзей — тех, что находятся в Черном море <…>. Мы не собираемся нападать на Россию, наше задание — защитить наше побережье», — сказал Пристайко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Бердянске Запорожской области и в Очакове Николаевской области будут построены две базы ВМС.
В октябре 2020 года между Украиной и Великобританией было подписано соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве.