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02:56 (мск), источник: ТАСС

Украина получит от Британии ракетное вооружение и военные корабли

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Великобритания поставит Украине ракетное вооружение и два тральщика. Стороны запланировали ряд других мероприятий в рамках модернизации украинских военно-морских сил, сообщил посол республики в Лондоне Вадим Пристайко в опубликованном в четверг интервью телеканалу «Дом».

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время будут приобретены два действующих корабля [тральщики]. Их не надо будет строить, они сразу войдут в состав ВМС Украины, — отметил дипломат. — Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, <…> соответствуют всем стандартам НАТО». По его словам, Украина также получит «ракетное вооружение», что поможет стране значительно усилить свою военно-морскую мощь.

Кроме того, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. «Будет начато строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Великобритании», — сказал посол.

Базы для ВМС Украины

Пристайко напомнил, что в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланирована работа по строительству двух военно-морских баз. «Это будет два абсолютно новых порта, которых так не хватает нашим вооруженным силам и нашему флоту», — отметил он. «Это первые две базы, которые будут построены. Есть проекты, есть британская компания, которая будет интегратором этого проекта, работы уже начались», — сообщил он, уточнив, что для оплаты работ Украина будет использовать кредитные средства.

По словам дипломата, в новых портах будут базироваться войска, проходить тренировки, а также будет жить персонал с семьями. Базы будут построены по стандартам НАТО, заверил посол. «Одна база будет на Азовском море, другая — на Черном», — уточнил он. «Нам много что нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Черном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнеров и друзей — тех, что находятся в Черном море <…>. Мы не собираемся нападать на Россию, наше задание — защитить наше побережье», — сказал Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Бердянске Запорожской области и в Очакове Николаевской области будут построены две базы ВМС.

В октябре 2020 года между Украиной и Великобританией было подписано соглашение о политическом, торговом и стратегическом партнерстве.

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