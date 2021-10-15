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03:11 (мск), источник: ТАСС

Байден утвердил повышение потолка госдолга на $480 млрд

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в четверг ранее одобренный Конгрессом документ, предусматривающий повышение потолка государственного долга на $480 млрд, что, согласно оценкам Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Источник: РИА "Новости"

По ее информации, ожидается, что повышения потолка госдолга должно быть «достаточно для того, чтобы позволить федеральному правительству полностью выполнять свои обязательства до начала декабря».

Утвержденная накануне обеими палатами Конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до $28,9 трлн. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, США могли столкнуться с угрозой дефолта.

Споры демократов и республиканцев

В конце сентября Палата представителей одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года, законопроект должен был затем рассмотреть Сенат. Однако американские СМИ прогнозировали, что там он не будет одобрен из-за противодействия республиканцев, которые обещали принимать все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивали на том, чтобы Байден и демократы уменьшили государственные расходы или приняли другие меры по сокращению долга.

Позднее стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате достигли договоренности о повышении потолка госдолга до начала декабря. Соответствующая инициатива была одобрена сенаторами в четверг. При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил в пятницу, что его однопартийцы в верхней палате больше не будут помогать демократам, когда госдолг страны вновь достигнет своего лимита в декабре. Как заявила ранее министр финансов Джанет Йеллен, США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка государственного долга.

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