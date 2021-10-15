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13:22 (мск), источник: Известия

Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов

Не нужно торопиться с официальным признанием талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в пятницу, 15 октября, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: AP 2021

«Не нужно пока торопиться с официальным признание талибов. Мы понимаем, что надо с ними взаимодействовать, но торопиться нельзя. Будем вместе обсуждать, советоваться с вами», — сказал он, выступая на Совете глав стран СНГ.

Он подчеркнул, что сформированное талибами правительство в Афганистане не отражает всей палитры мнений в стране.

«Вместе с тем объявлено о намерении провести всеобщие выборы, принимаются меры по возобновлению работы органов госуправления. И мы вместе в рамках СНГ будем отслеживать, чтобы эти обещания подкреплялись делами, следить за этим», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что вызывает беспокойство ситуация в Афганистане, которая несет риски для центральной Азии и СНГ.

«Беспокойство вызывает ситуация в Афганистане, которая несет риски для Центральной Азии и для всего пространства СНГ, несмотря даже на то, что некоторые страны находятся как бы в стороне от этого региона. Тем не менее ситуация требует активизации совместных усилий, прежде всего на контртеррористическом и антинаркотическом направлениях», — заявил Путин.

Кроме того, президент отметил, что в Афганистане насчитывается около 2 тыс. террористов «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), и они делают ставку на этноконфликты.

Российский лидер добавил, что в октябре в Москве готовятся встречи в рамках многосторонних форматов по афганскому урегулированию.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена активностью ИГ в Афганистане. Она отметила, что российская сторона на саммите G20 призвала объединить усилия для предотвращения кризиса в Афганистане и его нежелательных последствий для региона и мира.

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В тот же день директор Центра евроазиатских исследований МГИМО, эксперт клуба «Валдай» Иван Сафранчук в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Афганистане после прихода к власти движения нормализовалась.

17 сентября бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество и структуры признать правительство талибов. По словам Гани, международные структуры признанием кабмина талибов помогут Афганистану.

6 сентября в ходе выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по видеосвязи президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в зоне ответственности ОДКБ не только нестабильная, но и несет риски для стран региона. Он также отметил, что уход США из Афганистана привел к новому кризису в стране и обернулся гуманитарной катастрофой. Российский лидер подчеркнул, что насильственное навязывание демократических ценностей какому-либо народу неприемлемо.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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