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19:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин принял участие в переписи населения через интернет

Президент России Владимир Путин заполнил электронную анкету участника всероссийской переписи населения, сообщила пресс-служба Кремля. После участия в переписи он призвал представителей власти содействовать переписчикам и волонтерам, а россиян — не относиться к ней как к формальности.

Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин отметил, что по данным переписи «государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях».

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«Напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность — оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие», — сказал он.

Перепись населения началась 15 октября и пройдет до 14 ноября в электронной и очной формах. До начала переписи полиция предупредила, что злоумышленники могут выдавать себя за переписчиков, чтобы собирать личные данные. Позднее «Лаборатория Касперского» сообщила о единичных случаях обзвона людьми, выдающими себя за переписчиков. Ранее данные настоящих волонтеров, по сообщению экспертов по кибербезопасности, уже оказались выставлены на продажу.

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