Путин принял участие в переписи населения через интернет

Владимир Путин отметил, что по данным переписи «государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях».
«Напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность — оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие», — сказал он.
Перепись населения началась 15 октября и пройдет до 14 ноября в электронной и очной формах. До начала переписи полиция предупредила, что злоумышленники могут выдавать себя за переписчиков, чтобы собирать личные данные. Позднее «Лаборатория Касперского» сообщила о единичных случаях обзвона людьми, выдающими себя за переписчиков. Ранее данные настоящих волонтеров, по сообщению экспертов по кибербезопасности, уже оказались выставлены на продажу.