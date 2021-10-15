Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото) До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
20:22 (мск), источник: РБК

Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море

В Минобороны заявили, что указали американскому военному атташе на «непрофессиональные действия» экипажа эсминца Chafee, которого ведомство обвиняет в попытке нарушения границы в Японском море.

Американский военный атташе в Москве в пятницу был вызван в Минобороны России в связи с инцидентом с эсминцем Chafee ВМС США, который, по сведениям российского военного ведомства, ранее попытался нарушить госграницу России в Японском море. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — сказано в сообщении.

Новость
На американских эсминцах заметили уникальные устройства

В ведомстве пояснили, что военному атташе было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца, который, как считают в России, «грубо нарушил Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года».

Об инциденте с эсминцем США в Японском море Минобороны России сообщило ранее, 14 октября. По данным министерства, Chafee пытался пересечь российскую границу в Японском море в районе залива Петра Великого, который российская сторона считает своими территориальными водами. США считают, что российские морские границы в этом районе противоречат международному праву, и, следовательно, не признают их за пределами зоны в 12 миль от береговой линии.

Как сообщал «Интерфакс», после попытки войти в акваторию к американскому эсминцу подошел российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и сделал несколько предупреждений, а затем «взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод».

Во время загрузки произошла ошибка.

Минобороны уточнило, что Chafee при появлении российского корабля поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменить курс и скорость. Экипаж российского корабля предупредил по международному каналу связи команду эсминца о недопустимости таких действий и заявил, что район, где оказались американцы, закрыт для судоходства из-за учений с артиллерийскими стрельбами. Когда между кораблями оставалось примерно 60 м, Chafee свернул на обратный курс, указали в Минобороны.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Путин сделал заявление, касающееся планов остаться президентом до 84 лет
«Последние подонки»: муж Собчак отреагировал на смертельное ДТП с ней
Суд счел нахождение в магазине без маски как значимое нарушение
МКС с киноэкипажем потеряла ориентацию при тесте двигателей
Минтруд назвал средний возраст для рождения первенца в России
Симптом с вопросом: что известно о новых признаках ковида
Энергетический кризис: к дефициту газа добавилась нехватка нефти
Миллиардер Роберт Дерст приговорен к пожизненному заключению
Gnezdo.ru
60-летние женщины в СССР и сегодня. Такая разница
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 426
Оказывается не все женщины женщины. 310
Вакцинирование 258
вас сегодня Покрыло? 138
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Дети
Деликатный разговор: как научить девочку заботиться о здоровье 15 октября — Международный день борьбы с раком молочной железы
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь