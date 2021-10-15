Минобороны вызвало военного атташе США после инцидента в Японском море

Американский военный атташе в Москве в пятницу был вызван в Минобороны России в связи с инцидентом с эсминцем Chafee ВМС США, который, по сведениям российского военного ведомства, ранее попытался нарушить госграницу России в Японском море. Об этом РБК сообщили в ведомстве.
«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», — сказано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что военному атташе было указано на непрофессиональные действия экипажа эсминца, который, как считают в России, «грубо нарушил Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72) и положения российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года».
Об инциденте с эсминцем США в Японском море Минобороны России сообщило ранее, 14 октября. По данным министерства, Chafee пытался пересечь российскую границу в Японском море в районе залива Петра Великого, который российская сторона считает своими территориальными водами. США считают, что российские морские границы в этом районе противоречат международному праву, и, следовательно, не признают их за пределами зоны в 12 миль от береговой линии.
Как сообщал «Интерфакс», после попытки войти в акваторию к американскому эсминцу подошел российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и сделал несколько предупреждений, а затем «взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод».
Минобороны уточнило, что Chafee при появлении российского корабля поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменить курс и скорость. Экипаж российского корабля предупредил по международному каналу связи команду эсминца о недопустимости таких действий и заявил, что район, где оказались американцы, закрыт для судоходства из-за учений с артиллерийскими стрельбами. Когда между кораблями оставалось примерно 60 м, Chafee свернул на обратный курс, указали в Минобороны.