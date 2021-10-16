ВМС США заявили, что эсминец Chafee не нарушал международное право

«Хотя Россия распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее, в момент взаимодействия данное уведомление не действовало. Все действия Chafee осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком. США продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», — говорится в заявлении.
По утверждению ВМС США, «заявление Министерства обороны России не соответствует действительности».
«В то время как эсминец ВМС США Chafee проводил рутинные операции в международных водах Японского моря 15 октября 2021 года, российский противолодочный корабль класса “Удалой” подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м) к Chafee, — указали в Тихоокеанском флоте США. — Взаимодействие было безопасным и профессиональным».
В Минобороны России заявили, что действия экипажа эсминца Chafee стали грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. В пятницу вечером Минобороны РФ вызвало американского военного атташе, которому указали на непрофессиональные действия американских моряков.
15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы. В свою очередь БПК «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы.