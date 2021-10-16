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00:50 (мск), источник: ТАСС

ВМС США заявили, что эсминец Chafee не нарушал международное право

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Все действия американского эсминца Chafee в Японском море во время инцидента с российским противолодочным кораблем полностью соответствовали международному праву. Такое утверждение содержится в распространенном в пятницу заявлении Тихоокеанского флота США.

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«Хотя Россия распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее, в момент взаимодействия данное уведомление не действовало. Все действия Chafee осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком. США продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», — говорится в заявлении.

По утверждению ВМС США, «заявление Министерства обороны России не соответствует действительности».

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«В то время как эсминец ВМС США Chafee проводил рутинные операции в международных водах Японского моря 15 октября 2021 года, российский противолодочный корабль класса “Удалой” подошел на расстояние 65 ярдов (примерно 59,4 м) к Chafee, — указали в Тихоокеанском флоте США. — Взаимодействие было безопасным и профессиональным».

В Минобороны России заявили, что действия экипажа эсминца Chafee стали грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. В пятницу вечером Минобороны РФ вызвало американского военного атташе, которому указали на непрофессиональные действия американских моряков.

15 октября около 17:00 по местному времени эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы. В свою очередь БПК «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения эсминцем ВМС США государственной границы.

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