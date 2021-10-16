«Нафтогаз» сообщил о снижении суточного объема прокачки газа через Украину в два раза

«Если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю — вот, меньше 100, приблизительно 80», — сказал господин Витренко в эфире «Украины 24» (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в 2021 году забронировано 40 млрд куб. м для транзита через Украину против 65 млрд годом ранее.
Глава «Нафтогаза» сообщил, что у компании достаточно газа «для нужд населения». По его словам, «Нафтогаз» делает так, чтобы цена на газ для граждан зимой не поднималась.
Вместе с тем в стране «сложная ситуация» для других категорий потребителей, например бюджетных организаций, отметил господин Витренко. По его словам 10−15% газа в украинских хранилищах принадлежит нерезидентам.
Транзит российского газа через Украину за девять месяцев 2021 года сократился на 17,2%, сообщал «Оператор ГТС Украины». Среднесуточный объем транспортировки составил 119 млн куб. м.
Президент России Владимир Путин заявлял, что увеличивать транзит через Украину опасно, так как износ трубы там составляет 80% и она может лопнуть. На прошлой неделе глава государства утверждал, что «Газпрому» выгоднее заплатить штраф Украине и нарастить объемы подачи газа в Европу по новым системам. Однако он попросил не делать этого.