Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
04:55 (мск), источник: ТАСС

Премьер Японии допустил возможность нанесения превентивных ударов по базам противника

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил, что в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии возможно развитие потенциала японских войск, направленного на нанесение превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника. Об этом глава японского правительства заявил в интервью крупнейшей японской газете Yomiuri, отрывки из которого приводятся в субботу.

Источник: AP 2021

«Этот вариант также рассматривается», — ответил он на соответствующий вопрос. Кисида подчеркнул, что технологии сверхзвуковых и баллистических ракет продолжают развиваться, и с точки зрения защиты японского населения «необходимо рассматривать все реалистичные возможности».

Глава правительства добавил, что пересмотр национальной оборонной стратегии необходимо провести как можно скорее.

В Японии на протяжении последних лет ведется дискуссия о целесообразности развития потенциала Сил самообороны страны, направленного на нанесение превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника, инициированная правящей Либерально-демократической партией при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ. При этом подчеркивалась необходимость сохранения нынешней оборонно-ориентированной политики, а превентивные удары по базам рассматривать в качестве крайнего варианта при отсутствии других средств для самообороны.

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Связь работала до самого удара, последняя передача заканчивалась словами: "Прощайте. Погибаем"
После обыска бывшая чиновница скрылась в неизвестном направлении
ВМС США прокомментировали инцидент с эсминцем в Японском море
Вучич считает неприемлемой предложенную Россией цену на газ
Убит депутат британского парламента
США назвали вакцины от COVID, с которыми будут пускать в страну
Якутский дизайнер создал российскую версию «Игры в кальмара»
Гинцбург сообщил о начале испытаний единой вакцины от вирусов
Здоровье
Биолог описала худший вариант развития пандемии коронавируса Согласно ее прогнозу, даже без вакцин генетическая структура человечества изменится за два-три поколения.
Hi-Tech
«Игру в кальмара» перенесли в Россию (видео) Вместо зловещей куклы — матрешка, а вокруг панельные дома
Авто
Что изменилось в Kia Sorento, помимо логотипа? Поступивший в продажу большой корейский кроссовер 2022 модельного года получил ряд доработок
Кино
Раскрыты подробности работы Пересильд и Шипенко на орбите Земли «Киноэкипаж» отснял большую часть материалов фильма «Вызов» на МКС
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Дети
Деликатный разговор: как научить девочку заботиться о здоровье 15 октября — Международный день борьбы с раком молочной железы
Леди
Подольская устроила фотосессию в колготках и с огромным бантом Подписчики раскритиковали образ звезды.
Дом
Как выглядит квартира в одной из высоток «Москва-Сити»
6 ошибок в выборе постельного белья, которые навредят интерьеру
10 крутых товаров для фанатов сериала «Игра в кальмара»
7 интерьеров, где открытое хранение книг стало изюминкой
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь