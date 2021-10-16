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09:06 (мск), источник: Известия

В России дали определение электросамокатам и подготовили для них ПДД

Минтранс и МВД России определили электросамокаты как средство индивидуальной мобильности (СИМ). К этому виду транспорта также будут относиться гироскутеры, роликовые коньки и моноколеса. Об этом 16 октября сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого есть соответствующий документ.

Источник: Известия

«Средство индивидуальной мобильности» — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)", — цитирует документ агентство.

Также планируется внести в правила дорожного движения изменения для СИМ.
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В частности, ведомства предлагают ограничить максимальную скорость для этих средств передвижения 25 километрами в час, а массу — 35 килограммами.

8 сентября сообщалось, что Минтранс утвердил правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые запрещают разгоняться быстрее 25 км/ч на тротуарах, велодорожках и проезжей части. Новые требования закрепят в программном обеспечении всех ввозимых в Россию электрических устройств.

Правила пользования электросамокатами и другими видами СИМ разместила на своем сайте Госавтоинспекция России 13 июля. Согласно документу, передвигаться на таком транспорте можно исключительно по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а также в парках, скверах и дворах. Выезжать на проезжую часть правила запрещают.

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