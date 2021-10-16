Оверчук допустил рекордный товарооборот между Россией и США в 2021 году

«У нас с января по июль товарооборот составил $19,8 млрд, и это рекордная цифра. Мы можем до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», — сказал он, добавив, что рост в этом году составил 40%.
Вице-премьер уточнил, что в Россию из США в основном ввозятся автомобили, летательные аппараты, электроника, из России на экспорт идут металлы и в целом сырьевые товары.
По словам Оверчука, рост товарооборота говорит о «взаимном интересе, который есть у российского бизнеса и американского бизнеса к совместной работе».
«Конечно же, мы всячески поддерживаем то, чтобы деловая среда в России была благоприятной для любого бизнеса, мы никого не дискриминируем у себя, и все нормально работают, — подчеркнул вице-премьер. — Все мы регулярно пользуемся продукцией американских компаний, и в принципе это часто бывает очень удобно. Поэтому здесь мы всегда будем приветствовать то, чтобы они присутствовали на нашем рынке в том числе наравне со всеми другими компаниями».
Единственное, о чем просят американские компании, — чтобы в России были единые правила и они одинаково ко всем применялись, пояснил Оверчук.
«Это то, что, собственно, в России и происходит», — заключил он.
Импорт российских сырьевых товаров показал значительный рост в 2021 году в том числе на фоне роста цен. Так, за первые пять месяцев импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78%, импорт российских удобрений в США — на 35%, ввоз драгоценных и полудрагоценных металлов и камней — почти в полтора раза год к году.
Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов пояснял, что рост мировых цен на сырье обусловлен увеличением денежной эмиссии мировыми центробанками, а также ускорением инфляции. «Часть долларов и евро перетекает на товарные рынки со всеми вытекающими последствиями для цен», — отмечал эксперт.