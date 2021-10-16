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07:22 (мск), источник: РБК

Оверчук допустил рекордный товарооборот между Россией и США в 2021 году

По итогам 2021 года товарооборот между Россией и США может достичь рекордных объемов, заявил вице-премьер Алексей Оверчук после визита в Вашингтон, его цитирует ТАСС. Основу российского экспорта в США составляют сырьевые товары.

Источник: Reuters

«У нас с января по июль товарооборот составил $19,8 млрд, и это рекордная цифра. Мы можем до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», — сказал он, добавив, что рост в этом году составил 40%.

Вице-премьер уточнил, что в Россию из США в основном ввозятся автомобили, летательные аппараты, электроника, из России на экспорт идут металлы и в целом сырьевые товары.

По словам Оверчука, рост товарооборота говорит о «взаимном интересе, который есть у российского бизнеса и американского бизнеса к совместной работе».

«Конечно же, мы всячески поддерживаем то, чтобы деловая среда в России была благоприятной для любого бизнеса, мы никого не дискриминируем у себя, и все нормально работают, — подчеркнул вице-премьер. — Все мы регулярно пользуемся продукцией американских компаний, и в принципе это часто бывает очень удобно. Поэтому здесь мы всегда будем приветствовать то, чтобы они присутствовали на нашем рынке в том числе наравне со всеми другими компаниями».

Единственное, о чем просят американские компании, — чтобы в России были единые правила и они одинаково ко всем применялись, пояснил Оверчук.

«Это то, что, собственно, в России и происходит», — заключил он.

Импорт российских сырьевых товаров показал значительный рост в 2021 году в том числе на фоне роста цен. Так, за первые пять месяцев импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78%, импорт российских удобрений в США — на 35%, ввоз драгоценных и полудрагоценных металлов и камней — почти в полтора раза год к году.

Профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов пояснял, что рост мировых цен на сырье обусловлен увеличением денежной эмиссии мировыми центробанками, а также ускорением инфляции. «Часть долларов и евро перетекает на товарные рынки со всеми вытекающими последствиями для цен», — отмечал эксперт.

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