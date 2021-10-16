Макрон признал вину французской полиции в подавлении протестов 1961 года

17 октября 1961 года полиция Парижа жестко подавила протесты против войны, которую Франция вела со своей колонией Алжиром. Полицейские избивали выходцев из Алжира, оттесняли их к реке Сене и сбрасывали в воду. Глава городской полиции Марис Попон, который руководил операцией, позднее был признан виновным в преступлениях против человечности в связи с сотрудничеством с режимом Виши во время Второй мировой войны.
По сообщению на сайте Елисейского дворца, Макрон в ходе церемонии признал:
«Преступления, совершенные той ночью под руководством тогдашнего главы полиции Парижа и нацистского пособника Мариса Попона были неприемлемы для республики».
Алжирская война закончилась в 1962 году, в ее результате Франция признала независимость своей бывшей колонии. Отметим, что в январе Елисейский дворец сообщил, что Макрон не будет «ни раскаиваться, ни извиняться» за действия колониальной администрации.
Выступление Макрона произошло на фоне продолжающегося дипломатического конфликта с Алжиром, отозвавшим своего посла из Парижа и закрывшего воздушное пространство для французских военных самолетов. Поводом стала встреча французского президента с алжирской молодежью, в ходе которой он, по сообщению France 24, обвинил руководство Алжира в том, что оно переписало «официальную историю» страны и заложило в нее «ненависть в адрес Франции».