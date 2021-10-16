Петр Толстой: государство проиграло кампанию по информированию о вакцинации

«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло… Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход “мы сказали, а вы делайте” не работает», — заявил господин Толстой в эфире канала НТВ (отрывок опубликован в Telegram-канале вице-спикера).
По словам господина Толстого, у людей «нет доверия к вакцине», а «на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает».
«Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово», — сказал он.
Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 92% депутатов восьмого созыва Госдумы привились от коронавируса или перенесли ковид. Он выразил надежду, что те, кто еще не привился от COVID-19, внесут вклад со своей стороны.
Сегодня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в России впервые отмечено более 1000 смертей от COVID-19 за сутки. Показатели заболеваемости и смертности вторые сутки обновляют максимумы. По данным оперштаба, уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 45%.