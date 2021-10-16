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23:34 (мск), источник: Известия

На Украине назвали способную восстановить суверенитет страны «силу»

Восстановить суверенитет страны поможет «казацкая и повстанческая кровь». Об этом в субботу, 16 октября, сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Источник: Reuters

«Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед — к Победе Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории», — приводятся слова Залужного в Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина начала прорабатывать ряд сценариев на случай военного конфликта с Россией.

В Киеве, указал он, исходят из того, что «война с Россией уже идет» и в определенных условиях может приобрести формат полномасштабного конфликта.

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Арестович отметил, что Украина готова сотрудничать с НАТО. Кроме того, планируется совместное производство с США военной техники.

14 октября экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял о том, что способ возвращения Крыма исключительно дипломатическим путем стоит оставить дипломатам. Армия же, подчеркнул он, должна использовать все современные формы вооружений и стратегий. В Госдуме РФ подобные заявления назвали безумием.

10 октября Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». По его словам, Украина даст России «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

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29 сентября правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями.

При этом правящая партия «Слуга народа» президента Украины назвала 2030 год годом возвращения Крыма и территории самопровозглашенных республик Донбасса под контроль Киева.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

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