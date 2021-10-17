Киев пообещал «задавить» Россию на суде в Гааге по керченскому инциденту

«Мы тоже умеем давить. Только не железным бортом корабля. Мы давим железной логикой юридических аргументов. И мы задавим <…> красиво и согласно международному праву», — заявил он.
По словам Кулебы, победа Украины в суде важна не только для нее, но и «для мира в целом», поскольку послужит сигналом, что «нельзя нарушать правила».
«Я верю, что решение будет справедливым. Россия окажется в углу юридического ринга, а Украина выйдет на финишную прямую этого дела», — добавил он.
На этой неделе арбитражный суд в Гааге начал предварительные слушания по делу об инциденте в Керченском проливе. Украина считает, что Россия нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и должна выплатить ей компенсацию за случившееся.
Москва, в свою очередь, утверждает, что рассмотрение данного инцидента не относится к компетенции арбитражного трибунала в Гааге.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Украина использует международный арбитраж, чтобы оправдать военную авантюру. Она отметила, что инцидент в Керченском проливе произошел «на фоне серьезного наращивания Киевом военного потенциала в Азово-Черноморском море, других провокационных действий, предпринятых киевским режимом в стремлении оспорить суверенитет [России] в отношении Крыма», пишет ТАСС.
Инцидент, который послужил поводом для судебного разбирательства. произошел в ноябре 2018 года. Тогда российская погранслужба ФСБ задержала в Керченском проливе три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу».
Как утверждала Москва, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения, в Киеве это отрицали. Все корабли были задержаны и отбуксированы в порт Керчи, моряков арестовали.
В сентябре 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Позже Россия передала Украине и задержанные корабли, объяснив, что следственные действия с ними завершены.