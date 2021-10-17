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08:23 (мск), источник: Газета.Ру

Минтранс и МВД разработали новые дорожные знаки

Минтранс и МВД разработали новые дорожные знаки и предложили ввести их в оборот, сообщает РИА «Новости». Новые знаки были разработаны для обозначения мест зарядки электромобилей и мест, где запрещено движение автобусов.

Источник: РИА "Новости"

Также создан новый вид разметки — для диагональных пешеходных переходов.

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«Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации (табличка) 8.26 “Зарядка электромобилей”, — указано в сообщении.

Новый знак 3.34 «Движение автобусов запрещено» планируется ввести на основании опыта, полученного при проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, когда городской транспорт был ограничен в передвижении на территориях городов, где проводились матчи.

Кроме того, в проекте предлагается также разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».

Ранее МВД и Минтранс предложили ограничить скорость автобусов без ремней до 70 км/ч.

Во время загрузки произошла ошибка.
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