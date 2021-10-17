Глава Пентагона заявит об «открытых дверях НАТО» для Украины и Грузии

Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе посетит Грузию, Украину и Румынию, а также примет участие в заседании министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Минобороны США.
Он собирается обсудить с главами государств вопросы безопасности в Черном море и укрепление сотрудничества.
В ходе визита на Украину и в Грузию Остин «подчеркнет, что двери НАТО открыты, и призовет страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли претендовать на членство в альянсе», заявили в Пентагоне.
«Мы подтверждаем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовом крае российской агрессии», — цитирует пресс-служба ведомства высокопоставленного представителя американского Минобороны.
Остин намерен провести встречи с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили, президентами Украины и Румынии Владимиром Зеленским и Клаусом Йоханнисом, министрами обороны этих стран и расквартированными там американскими военнослужащими, сообщали ранее в Пентагоне. В частности, в ходе поездки на Украину он «подтвердит непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности» страны. Точные даты визита в ведомстве не указали.
На встрече глав Минобороны стран — членов Североатлантического альянса в Брюсселе одной из тем станут «дестабилизирующие действия России в критически важном регионе Черного моря».
Североатлантический альянс обсуждал передачу «дорожной карты» для вступления в НАТО Тбилиси и Киеву в апреле 2008 года, однако тогда Германия и Франция выступили против из-за нерешенных территориальных проблем у Грузии и несогласия большинства украинцев с членством страны в организации. В мае текущего года поднять вопрос о «дорожной карте» по членству Украины в НАТО обещал президент Польши Анджей Дуда.
В США заявляли, что НАТО должен быть открыт для стран, которые хотели бы присоединиться к блоку. Однако альянс может принять только страны, которые соответствуют условиям вступления в него.
В июне Зеленский обратился к НАТО с требованием немедленно принять страну в альянс. По его словам, Киев был готов получить план действий по подготовке к членству. После этого члены НАТО подтвердили, что намерены принять в альянс Грузию и Украину, но не назвали дату, когда это произойдет.
В начале октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами альянса, но это произойдет «не завтра». Он также назвал ошибочной идею о том, что вступление в НАТО соседей России — провокация против Москвы. В Кремле ранее отмечали, что вопрос расширения альянса на территорию Украины находится за «гранью красных линий», о которых говорил президент России Владимир Путин.