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22:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова рассказала об угрозе американской демократии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что представляет угрозу для американской демократии.

Источник: AP 2021

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, демократии США угрожают не «российская пропаганда» и хакеры, а недоверие американцев к политическим институтам. Захарова отметила, что, согласно исследованиям Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов и Центра исследований связей с общественностью при Чикагском университете, за распространение дезинформации в США несут ответственность не «российские фабрики троллей» или «китайские кибервойска», а американские политики, IT-корпорации и сами пользователи социальных сетей.

Ранее эксперты компании Microsoft сообщили, что больше половины обнаруженных кибератак, проспонсированных государствами, проводились из России. По их данным, хакеры из России стояли за 58 процентами подобных атак. Отмечается, чаще всего «российские хакеры» нападали на США, Украину, Великобританию и входящие в НАТО европейские государства.

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