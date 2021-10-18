Экс-глава разведки Франции рассказал о внедренном в Минобороны «русском кроте»

По словам Бажоле, будучи на посту генерального директора службы, он довел эту информацию до властей. Он отметил, что до этого приоритетом разведки была борьба с терроризмом, так как холодная война закончилась, и «не нужно было тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет». «Несмотря на это, мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась», — добавил французский политик.
Бывший глава DGSE отметил, что число российских шпионов во Франции остается «как минимум» на таком же уровне, что и в советское время. При этом нынешний глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что там удивлены словам Бажоле, так как «вопросы такого типа относятся к засекреченным, и раскрытие данных в этой сфере преследуется в уголовном порядке».
В 2019 году французское издание Le Monde сообщало, что в стране обнаружили и разоблачили российского шпиона, однако огласке эту информацию не предавали. По информации издания, речь шла о Сергее Желтикове, который занимал консульские посты. Его якобы раскрыли сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведка, DGSI), однако в МИД Франции об этом ничего не знали.