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06:02 (мск), источник: ТАСС

Глава Пентагона заявил, что США готовы укреплять обороноспособность Грузии

Ллойд Остин посетил страну, чтобы призвать власти к осуществлению необходимых изменений для членства в НАТО.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Вашингтон намерен содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны, а также ее сближению с Западом. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в Twitter в воскресенье.

Министр обороны США отметил, что его самолет приземлился в республике. «США привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь», — добавил он.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин «посетит Грузию, Украину и Румынию до приезда на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе». Точные даты визитов не называли. Согласно распространенной ранее Североатлантическим альянсом информации, встреча министров обороны входящих в НАТО стран состоится в Брюсселе 21—22 октября. Председательствовать на ней будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В воскресенье в Пентагоне заявили, что Остин «и в Грузии, и на Украине подчеркнет, что дверь НАТО открыта, и призовет эти страны осуществить необходимые изменения, чтобы они могли получить право на членство в оборонном альянсе».

По данным военного ведомства, во время поездки в Грузию Остин встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром обороны Джуаншером Бурчуладзе.

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