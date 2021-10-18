Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Интервью Владимира Путина CNBC. Главное Он ответил на вопросы о преемнике, об уходе от расчетов в долларе, мировом энергорынке и доходах россиян
Фоторепортажи
10Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
11:04 (мск), источник: Телеканал 360°

Россия сняла антиковидный запрет на въезд для семей иностранцев

Семьи иностранцев смогут получить разрешение на въезд в Россию, запрет вводился в рамках антиковидных мер. Об этом сообщил МИД РФ.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«К членам семьи относятся супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные, опекуны и попечители. Въезд указанных лиц на территорию РФ возможен при предъявлении копии документа, подтверждающего степень родства», — сообщили в ведомстве.

Новость
Завирусилось: почему Россия бьет новые рекорды заболеваемости COVID-19

Ранее возможность въехать в Россию имели только члены семей российских граждан. В ведомстве напомнили, что если между государством родственника и РФ нет соглашения о безвизовых поездках, то приглашающее лицо должно обратиться в МВД России для оформления приглашения. Оно будет являться основанием для выдачи российским консульством обыкновенной частной визы его родственнику.

Внести изменения в мартовское распоряжение было решено после многочисленных обращений, в том числе через соцсети, постоянно проживающих в России иностранцев, а также их близких.

Несколько дней назад в США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами. Российская прививка «Спутник V» в список разрешенных пока не вошла.

 Девочка отравилась суррогатным алкоголем под Оренбургом
Екатеринбуржец избил мужчину и переехал его на машине
Первая нитка «Северного потока-2» заполнена техническим газом
Нурмагомедова возмутило освещение СМИ инцидентов с дагестанцами
Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19
СК возбудил уголовное дело после стрельбы в пермской школе
Игроки Team Spirit рассказали, куда потратят $18 млн призовых
Росстат сообщил о рекордном росте цен на овсяные хлопья
Gnezdo.ru
60-летние женщины в СССР и сегодня. Такая разница
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
«Игру в кальмара» перенесли в Россию (видео) Вместо зловещей куклы — матрешка, а вокруг панельные дома
Горячие темы на Авто
Роскошь или средство передвижения?) 497
Вакцинирование 405
На вакцинированных новая напасть? 111
Вялые перебрёхивания курильчан привели к неожиданному- вспомнил Херлуфа Бидструпа. 86
Кино
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа Он заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов»
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 743
Беременна в 43. 520
Картинки 474
Живность наша)))) 447
Леди
Овдовевший Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур Где именно должны состояться концерты, не уточняется
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь