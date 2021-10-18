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14:32 (мск), источник: Секрет Фирмы

Немецкие дипломаты назвали Лукашенко главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов

Глава МИД Германии Хайко Маас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов». Он не исключил, что против авиакомпаний, перевозящих мигрантов на белорусскую территорию, могут ввести санкции. Ранее стало известно, что немецкие власти начали расследование против Лукашенко, чтобы проверить его причастность к контрабанде мигрантов. По словам силовиков, с августа по октябрь 2021 года со стороны Белоруссии в Германию незаконно перебрались почти 4000 иностранцев.

Источник: Reuters

«Лукашенко является никем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов», — привёл ТАСС заявление Мааса на заседании Совета Евросоюза. Встреча прошла на уровне глав МИД.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, президент Белоруссии «использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства». Также Маас обвинил Лукашенко в «подавлении оппозиции и нарушениях прав человека», а политическую ситуацию в стране охарактеризовал как «драматическую».

Маас также заявил, что ведомство рассматривает возможность санкционного давления на авиакомпании, которые перевозят мигрантов.

«Мы не будем дальше терпеть наличие компаний, которые зарабатывают деньги на том, что доставляют беженцев в Германию и другие европейские страны. Поэтому мы должны обсудить последствия для авиакомпаний и то, что нам нужны санкции, которые бы ясно говорили, что мы не приемлем такие действия», — подчеркнул министр.

Лукашенко и мигранты

В мае 2021 года Лукашенко заявлял, что в ответ на европейские санкции Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов от дальнейшего следования в Евросоюз. После этого резко усилился поток беженцев — прежде всего в Литву, а затем и в Польшу. В октябре министры внутренних дел 12 стран Евросоюза обратились в Еврокомиссию с просьбой о выделении дополнительных средств для строительства более надёжных ограждений на собственных границах.

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В сентябре стало известно, что Литва столкнулась с беспрецедентным потоком нелегальных мигрантов, которые прибыли в страну с территории Белоруссии. По словам литовского министра внутренних дел Агне Билотайте, к этому причастны белорусские пограничники и режим президента республики Александра Лукашенко в целом. Она отметила, что перевозка одного человека стоит около $15 000.

Ранее «Секрет» писал, что, по данным газеты Bild am Sonntag, чаще всего пересечь границу ФРГ пытаются молодые мужчины из Ирака и Сирии. Пунктом отправления для мигрантов становятся иракские города Багдад и Эрбиль, ливанский Бейрут, Амман в Иордании или турецкий Стамбул. В последнее время к ним добавилась и сирийская столица Дамаск. При этом нелегалы якобы получают белорусские студенческие визы.

Иван Рябов

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