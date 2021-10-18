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17:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай отрицает информацию об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия

В августе этого года Китай испытывал не новый тип вооружений, а космический аппарат. В этом заверил в понедельник представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя информацию источников газеты Financial Times, которые настаивают, что речь шла об испытании гиперзвукового оружия, способного нести ядерный заряд. Статья была опубликована на фоне продолжающегося роста противоречий между США и КНР, в частности из-за Тайваня.

Источник: AP 2021

Испытание гиперзвукового оружия Китаем, которое состоялось в августе, застало американскую разведку врасплох. Об этом в минувшие выходные сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники. Хотя ракета не долетела до назначенной цели примерно 24 мили (38,6 км), собеседники издания охарактеризовали такие результаты как «поразительный прогресс».

Согласно сведениям источников газеты, в теории ракета может летать через Южный полюс, что будет представлять большую угрозу для американской системы ПРО, которая сосредоточена на отражении возможных атак с северного полярного направления.

Пентагон отказался подтвердить или опровергнуть информацию о пуске. Представитель Минобороны США Джон Кирби лишь отметил, что военное усиление КНР «способствует росту напряженности в регионе и за его пределами».

КНР со своей стороны настаивает, что тактика руководства страны — исключительно оборонительная. И в отличии от США у Пекина «нет глобальной стратегии и планов военных операций», цитирует издание представителя посольства КНР в США Лю Пэнъюя.

По его словам, Соединенные Штаты сами «придумали миф» о китайской угрозе, чтобы оправдать разработку собственного гиперзвукового оружия.
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Сегодня, 18 октября, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь развил эту тему: «Это были испытания космического аппарата. Они были организованы для подтверждения технологии повторного использования космического корабля», уточнив, что обломки сгоревшего аппарата упали в море. Чжао Лицзянь добавил, что такая технология имеет особое значение для мировой науки, так как может значительно удешевить освоение космоса для человечества.

Так или иначе, американские эксперты отнеслись к статье в Financial Times очень серьезно. «Если то, что написано в FT, правда, то результаты первого пуска действительно впечатляющи», — отметил в беседе с «Ъ» Дакота Вуд, старший научный сотрудник по вопросам обороны ведущей вашингтонской дискуссионной площадки Heritage Foundation. По его словам, «недолет всего примерно на 40 км в ходе первого теста говорит о том, что Китай обладает серьезными инженерными возможностями».

Вуд добавил: «Если будет на то политическая воля и Китаю удастся создать из этого образца готовое к применению оружие», то военные возможности КНР резко возрастут, и США уже не смогут игнорировать этот факт в формировании своей дипломатической повестки.

В связи с этим собеседник «Ъ» указал на то, что «властям США нужно быть очень внимательными, когда они делают заявления, например, по поводу Тайваня или Гонконга». Он отметил, что новости о возможном испытании гиперзвуковой ракеты созвучны заявлениям тайваньской стороны о новых военных возможностях КНР, которые ставят под угрозу существование Тайваня как независимого образования.

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Напомним, в последние недели ситуация вокруг Тайваня становится все более напряженной. Китай считает его своей провинцией и ждет «мирного возвращения», о чем в ходе телефонного разговора в начале октября заявил президенту США Джо Байдену председатель КНР Си Цзиньпин. Байден также пообещал соблюдать соглашения о статусе Тайваня.

С начала месяца в районе Тайваня был зафиксирован пролет 148 военных самолетов КНР. Министр обороны Тайваня Цю Гочжэн в воскресенье сообщил, что еще три военных самолета Китая были недавно замечены в воздушном пространстве острова. В начале октября чиновник также поделился опасениями, что к 2025 году КНР будет иметь все возможности для «полномасштабного вторжения».

Пекин крайне болезненно реагирует на любые вмешательства США в дела Тайваня. Так, в ответ на сообщение The Wall Street Journal, что на территории частично признанного государства уже год работают инструкторы США, МИД КНР заявил: любые контакты с правительством Тайваня «могут нанести ущерб миру и стабильности». В воскресенье, 17 октября, представители Народно-освободительной армии Китая также обвинили военных США и Канады в провокациях в регионе и в том, что их корабли создали опасную ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Екатерина Мур

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