Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней», — сказал он.
Лавров также сообщил, что прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве. «Буквально сегодня мы объявили о таких [ответных] шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен», — сказал Лавров.
Деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве также будет приостановлена, а аккредитация ее сотрудников отозвана с 1 ноября.
«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года», — сказал Лавров.
Кроме того, прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии, сообщил Лавров. «Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии», — добавил министр.
Лавров констатировал, что Москва не будет продолжать делать вид, что какие-то перемены в отношения с НАТО в перспективе возможны.
«Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересована. Если это так, то мы не видим большой необходимости продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже заявила о невозможности таких перемен», — сказал он.