Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
11Как выглядят самые известные стены в мире
14:44 (мск), источник: ТАСС

Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней», — сказал он.

Лавров также сообщил, что прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве. «Буквально сегодня мы объявили о таких [ответных] шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен», — сказал Лавров.

Военная миссия и информбюро альянса

Деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве также будет приостановлена, а аккредитация ее сотрудников отозвана с 1 ноября.

«В ответ на действия НАТО мы приостанавливаем деятельность Военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года», — сказал Лавров.

Новость
Песков назвал возможное вступление Украины в НАТО худшим сценарием

Кроме того, прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии, сообщил Лавров. «Если у натовцев возникнут какие-то экстренные дела, они могут обращаться по этим вопросам к нашему послу в Бельгии», — добавил министр.

Лавров констатировал, что Москва не будет продолжать делать вид, что какие-то перемены в отношения с НАТО в перспективе возможны.

«Ни в каком равноправном диалоге, ни в какой совместной работе НАТО не заинтересована. Если это так, то мы не видим большой необходимости продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже заявила о невозможности таких перемен», — сказал он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
Три региона РФ к концу года откажутся от бумажных паспортов
Минтруд обнародовал новые лимиты выплат по больничным листам
Успешная писательница оказалась выдумкой трех скромных мужчин
Ученые обнаружили связь между пульсом и смертностью от COVID-19
В Белоруссии приостановили плановую медпомощь из-за COVID-19
Здоровье
Врачи назвали последствия употребления рыбы два раза в неделю Они, конечно, положительные.
Hi-Tech
Таинственный «полый остров» обнаружен на фото со спутника Почему он черный?
Горячие темы на Авто
Роскошь или средство передвижения?) 506
Вакцинирование 405
На вакцинированных новая напасть? 185
Вялые перебрёхивания курильчан привели к неожиданному- вспомнил Херлуфа Бидструпа. 89
Кино
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа Он заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов»
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Живность наша)))) 477
Гостевой брак 261
Красная цена 225
Актуальная тема 173
Леди
Овдовевший Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур Где именно должны состояться концерты, не уточняется
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь