Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото) До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
11Как выглядят самые известные стены в мире
22:30 (мск), источник: Ведомости

МВД Белоруссии предложило лишать гражданства за работу на страны Запада

Начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии Вячеслав Орловский заявил, что нужно лишать гражданства белорусов, уехавших из республики и работающих в интересах западных государств.

Источник: РИА "Новости"
Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства.
Вячеслав Орловский
(цитата по «СБ. Беларусь сегодня»)
Читайте также
В Белоруссии приостановили оказание плановой медпомощи из-за COVID-19

Орловский напомнил, что летом этого года в силу вступили поправки в белорусский закон о гражданстве. Они предусматривают возможность забрать гражданство у лиц, признанных виновными в экстремизме, терроризме и причинении вреда интересам республики. Однако пока норма касается людей, которые приобрели гражданство, а не получили его по праву рождения.

«Но я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами», — резюмировал Орловский.

Также поправки, о которых идет речь, предусматривали создание в Белоруссии института восстановления в гражданстве. Кроме того, власти расширили категории иностранцев, которые могут получить гражданство республики в упрощенном порядке.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Какими были переписи населения с XIX века и до наших дней. Фотогалерея
Скончался экс-глава госдепа Колин Пауэлл, показавший пробирку с «сибирской язвой» в ООН. Фотогалерея
В Санкт-Петербурге вводятся QR-коды
Газ в Европе резко подорожал после решения «Газпрома» по Украине
В Израиле могут открыть въезд вакцинированным «Спутником V»
Россиянку не выпустили в США из-за долга в шесть копеек
Успешная писательница оказалась выдумкой трех скромных мужчин
Мишустин: объем ВВП России превысил докризисный уровень
Путин прокомментировал победу российской команды на ЧМ по Dota 2
Здоровье
Врачи назвали последствия употребления рыбы два раза в неделю Они, конечно, положительные.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Как изменился после рестайлинга роскошный «китаец» Exeed TXL? Российский офис Chery рассказал об обновленном кроссовере, продажи которого стартуют в нашей стране до конца октября
Кино
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа Он заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов»
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Эти женщины самые коварные
Зеленский решил судьбу Крыма
Пенсии в 2022 году: что ждет россиян
Неприятная новость для дачников: уже все решено
Леди
Овдовевший Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур Где именно должны состояться концерты, не уточняется
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь