МВД Белоруссии предложило лишать гражданства за работу на страны Запада

Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства.
Вячеслав Орловский(цитата по «СБ. Беларусь сегодня»)
Орловский напомнил, что летом этого года в силу вступили поправки в белорусский закон о гражданстве. Они предусматривают возможность забрать гражданство у лиц, признанных виновными в экстремизме, терроризме и причинении вреда интересам республики. Однако пока норма касается людей, которые приобрели гражданство, а не получили его по праву рождения.
«Но я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами», — резюмировал Орловский.
Также поправки, о которых идет речь, предусматривали создание в Белоруссии института восстановления в гражданстве. Кроме того, власти расширили категории иностранцев, которые могут получить гражданство республики в упрощенном порядке.