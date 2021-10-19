Эрдоган раскритиковал зависимость мира от «горстки победителей» в войне

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе официального визита в африканскую страну, заявил, что Анкара ведет борьбу с несправедливостью в политической системе мира. Выдержки из его выступления опубликовала пресс-служба главы государства.
Мы утверждаем, что судьба человечества не может и не должна быть брошена на милость горстки стран-победителей во Второй мировой войне.
Реджеп Эрдоганпрезидент Турции
По словам президента Турции, невозможно жить с мыслью о том, что архитектура глобальной безопасности останется прежней, в том время как мир меняется практически во всех сферах жизни. Он отметил, что радикальные преобразования претерпевают дипломатия, торговля и международные отношения.
«Игнорирование необходимости перемен — несправедливость по отношению к Африке и таким сильным странам континента, как Ангола. Турция отвергает ориентированные на Запад ориенталистские подходы к африканскому континенту. Мы видим всех народов Африки как наших друзей», — добавил он.
Эрдоган подчеркнул, что Турция осознает богатство, которое Африка дала всему миру своей историей, культурой и людьми, а также указал на огромный потенциал Африки во всех областях.
«Мы никогда не принимаем уравнение в двусторонних отношениях, когда одна сторона всегда выигрывает, а другая проигрывает, или одна сторона всегда является производителем, а другая — потребителем. Наша цель — побеждать, развиваться, расти и идти вместе», — заключил президент Турции.
Предложения о реформировании институтов ООН, в частности Совета безопасности, в котором пять постоянных членов имеют право вето, звучат в последние годы регулярно. В сентябре 2021 года, выступая на Генеральной ассамблее ООН, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга призвал к реформе СБ с тем, чтобы этот орган отражал реалии XXI века. На этой же сессии министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда выступил с инициативой о реформе Совбеза, которая включает регулирование права вето постоянных членов организации. По его словам, это предложение поддерживают более ста государств.
Все содержание реформы Совета Безопасности ООН должно быть направлено на расширение представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки, заявил 7 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Руанды Венсаном Бирутой.
«Обменялись также оценками хода переговоров о реформе Совета Безопасности ООН. Российская позиция неизменна: мы убеждены, что все содержание реформы должно быть посвящено расширению представленности в Совете Безопасности стран, представляющих развивающийся мир, — Африку, Азию и Латинскую Америку», — сказал тогда Лавров.