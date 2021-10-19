01:46 (мск), источник: Life.ru
Трамп подал в суд, чтобы защитить секретность архивов о его работе
По мнению бывшего главы Белого дома, нынешние власти страны копают под него, прикрываясь расследованием январских событий.
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Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия, расследующий дело о штурме его сторонниками Капитолия 6 января. Миллиардер просит запретить раскрытие конгрессу информации, касающейся работы бывшего главы Белого дома.
Как сообщает CNBC, в иске специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию данных событий и его председатель, член Палаты представителей Бенни Томпсон обвиняются в преследовании Трампа и высокопоставленных членов его администрации с помощью «незаконного, необоснованного и чрезмерно широкого запроса архивов США».
«Запрос комитета представляет собой не что иное, как досадный нелегальный поход, открыто одобренный Байденом для неконституционного расследования, касающегося президента Трампа и его администрации», — цитирует фрагмент из текста иска Трампа CNBC.
Кроме того, Трамп предъявил иск Национальному управлению архивов и документации, а также архивариусу США.
«Поскольку запросы комитета направлены на раскрытие конфиденциальной информации, но не имеют “законной” цели, суд имеет право объявить запросы недействительными», — говорится в этом требовании.
Напомним, 6 января сторонники тогда еще президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов и победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли. Кроме того, несколько американских полицейских после акции протеста решили свести счеты с жизнью.