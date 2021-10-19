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01:46 (мск), источник: Life.ru

Трамп подал в суд, чтобы защитить секретность архивов о его работе

По мнению бывшего главы Белого дома, нынешние власти страны копают под него, прикрываясь расследованием январских событий.

Источник: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия, расследующий дело о штурме его сторонниками Капитолия 6 января. Миллиардер просит запретить раскрытие конгрессу информации, касающейся работы бывшего главы Белого дома.

Как сообщает CNBC, в иске специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию данных событий и его председатель, член Палаты представителей Бенни Томпсон обвиняются в преследовании Трампа и высокопоставленных членов его администрации с помощью «незаконного, необоснованного и чрезмерно широкого запроса архивов США».

Трамп просит заблокировать записи о его пребывании на посту главы Белого дома.

«Запрос комитета представляет собой не что иное, как досадный нелегальный поход, открыто одобренный Байденом для неконституционного расследования, касающегося президента Трампа и его администрации», — цитирует фрагмент из текста иска Трампа CNBC.

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Кроме того, Трамп предъявил иск Национальному управлению архивов и документации, а также архивариусу США.

«Поскольку запросы комитета направлены на раскрытие конфиденциальной информации, но не имеют “законной” цели, суд имеет право объявить запросы недействительными», — говорится в этом требовании.

Напомним, 6 января сторонники тогда еще президента США Дональда Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов и победу демократа Джо Байдена. Конгрессменов пришлось эвакуировать, а против демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате беспорядков несколько человек погибли. Кроме того, несколько американских полицейских после акции протеста решили свести счеты с жизнью.

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