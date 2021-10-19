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03:14 (мск), источник: Газета.Ру

New York Times: в США разрешат повторно вакцинироваться другим препаратом

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) планирует разрешить американцам проходить повторную вакцинацию от коронавируса препаратом, отличным от того, которым они прививались в первый раз. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

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«Правительство не будет рекомендовать одну прививку вместо другой и может указать на то, что использование одной и той же вакцины для повторной вакцинации, когда это возможно, предпочтительнее», — говорится в сообщении.

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Решение позволит поставщикам вакцин по своему усмотрению предлагать другой препарат, о чем государственные органы здравоохранения просили в течение нескольких недель.

FDA в пятницу было представлено исследование «смешай и сопоставь», которое показало, что у получателей однократной инъекции Johnson & Johnson, привившихся впоследствии Moderna, уровень антител увеличился в 76 раз за 15 дней, по сравнению с четырехкратным увеличением после дополнительной дозы Johnson & Johnson.

В конце сентября управление одобрило использование препарата Pfizer и ее германского партнера BioNTech для повторной вакцинации.

С 8 ноября Соединенные Штаты откроют границы для вакцинированных от коронавируса туристов. при крайней необходимости — были введены в марте 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

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