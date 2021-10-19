Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото) До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
05:23 (мск), источник: ТАСС

СМИ: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Другой информации о нем не приводится, сообщило агентство Yonhap.

ТАСС, 19 октября. КНДР во вторник запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Читайте также
Железные кулаки Пхеньяна. Спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну, на что способен

По уточненным данным агентства, был произведен запуск одного неизвестного снаряда. Другой информации о нем не приводится.

Береговая охрана Японии, в свою очередь, сообщила, что КНДР, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, и предупредила находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков.

В сентябре Пхеньян провел новую серию ракетных испытаний. 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии. 28 сентября военные Республики Корея сообщили о запуске КНДР ракеты малой дальности в том же направлении.

Во время загрузки произошла ошибка.
 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Власти подготовят новые подходы для расчета бедности
У экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни банковских счетов
«В шоковом состоянии»: Илья Сачков пожаловался на условия в СИЗО
В КХЛ игроки устроили массовую драку на первой секунде матча
Чем электронный паспорт будет отличаться от бумажного
Борьбу с мошенниками хотят перевести в автоматический режим
СМИ: суд в США разрешил Канье Уэсту сменить имя
Gnezdo.ru
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Горячие темы на Авто
Роскошь или средство передвижения?) 507
На вакцинированных новая напасть? 237
Я календарь переверну, и снова... 3 воскресенье октября)) 86
Проснулся, пришла в голову мысль, пошёл дальше спать. 59
Кино
Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа Он заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам фильма «Вызов»
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Дети
Названы признаки и симптомы послеродового психоза Рождение ребенка — это стресс
Леди
Овдовевший Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур Где именно должны состояться концерты, не уточняется
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь