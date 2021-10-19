Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
9В какие приметы и суеверия верят медики
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
13:30 (мск), источник: ТАСС

«Танго не танцуют в одиночку». Песков прокомментировал ситуацию в отношениях России с НАТО

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Действия Североатлантического альянса в отношении РФ привели к неотвратимому закреплению ситуации в двусторонних отношений из состояния де-факто в де-юре. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«В целом, если говорить об этой ситуации, то собственно положение дел де-факто просто оформлено де-юре. Вот, наверное, как это можно охарактеризовать. Отношений собственно никаких и не было, диалога не было, напротив, НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти свои слова конкретными действиями», — сказал Песков.

Такая последняя капля как выдворение наших дипломатов, которые работали в Брюсселе, все это, конечно, сделало необходимым и неотвратимым вот это вот приведение ситуации де-факто в состояние де-юре.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Россия не пострадает от нынешнего состояния отношений с Североатлантическим альянсом, поскольку диалога между сторонами и так не было. «От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было. В случае необходимости, как уже разъяснял наш министр иностранных дел [Сергей Лавров], наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы. Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе, — сказал представитель Кремля. — Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся».

Во время загрузки произошла ошибка.
 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
В Орловской области закончились койки для пациентов с COVID-19
В России смертность от коронавируса обновила суточный максимум
У экс-офицера ФСБ и его жены нашли сотни банковских счетов
Фото озера на Алтае с дрона стало одним из лучших в 2021 году
Дайвер случайно выловил в Средиземном море 900-летний меч
В Москве пошел первый снег (фото)
Здоровье
Эффективность «Спутника-Лайт» составила 70% Центр имени Гамалеи проанализировал уровень заболеваемости москвичей летом 2021 года.
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Какие новые “Лады” стоят дороже 1 000 000 рублей? После шестого за этот год подорожания сразу восемь легковых моделей тольяттинского автозавода перешагнули психологический порог в миллион рублей
Кино
Бузова заявила о пропавшем голосе Звезда была вынуждена перенести важный эфир, а также отменить некоторые съемки
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
9 класс и медосмотр 184
Немного лета в осень 163
Муж работает вахтами, приходится решать все проблемы самой 154
Школьные проблемы 124
Леди
Овдовевший Прохор Шаляпин отправился в гастрольный тур Где именно должны состояться концерты, не уточняется
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь